الخميس 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 21 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ناسداك يهبط وستاندرد اند بورز يستقر مع ترقب التطورات في أوكرانيا ونتائج إنفيديا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2024 12:13 صباحًا
المؤشر ناسداك

المؤشر ناسداك

A A A
طباعة المقال

أغلق المؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا منخفضا، اليوم الأربعاء، بعد صعوده في الجلسة السابقة وسط قلق بين المستثمرين إزاء التصعيد بين روسيا وأوكرانيا ونتائج الأعمال الضعيفة لشركة تارجت وترقب إيرادات إنفيديا.

وهبطت الأسهم بعد تقرير ذكر أن أوكرانيا أطلقت صواريخ ستورم شادو البريطانية بعيدة المدى على الأراضي الروسية.

كما أطلقت أوكرانيا أمس الثلاثاء صواريخ أمريكية من طراز أتاكمز على روسيا، وأعلنت موسكو أنها خفضت شروط استخدام الأسلحة النووية.

وهبط سهم إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي قبل صدور نتائج أعمالها بعد اختتام الجلسة. وتسبب سهم الشركة ذات الوزن الثقيل في تراجع المؤشر الفرعي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والمؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم شركات التكنولوجيا ثقلا عليه.

وانخفض سهم تارجت بعد أن توقعت شركة التجزئة تحقيق مبيعات وأرباح أقل من توقعات وول ستريت في الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بعد نتائج الربع الثالث التي لم تبلغ التقديرات.

كما تراجعت أيضا أسهم الشركات القابلة للنمو مثل تسلا وأمازون.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 0.31 نقطة إلى 5916.83 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 22.38 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 18965.59 نقطة وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 138.98 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 43407.92 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي تمدد نشر قواتها في الكونغو
مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي تمدد نشر قواتها في الكونغو لمدة عام
أنقرة تدين هجوم الحوثيين على سفينة شحن تركية
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
زاخاروفا: الغرب تخلى عن أوكرانيا عبر سماحه لها بضرب عمق روسيا

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب
أفيخاي أدرعي
الحرب على لبنان
صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎