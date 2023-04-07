نتابع عن كثب.. الكرملين قلق من المحادثات الأوروبية الصينية حول أوكرانيا

قال الكرملين (الجمعة 7-4-2023) إنه تابع “المحادثات المهمة” بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دير لاين، لكنه أبدى تشككه في أن تغير الصين موقفها من الصراع في أوكرانيا تحت ضغط خارجي.

واقترحت الصين “خطة للسلام” في أوكرانيا في أول تدخل دبلوماسي كبير لبكين في الصراع، لكن كييف وبعض القادة الغربيين ما زالوا متشككين في علاقة شي الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة إن الكرملين “تابع عن كثب” المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والصين، لكنه أكد أن روسيا تربطها “علاقات عميقة” ببكين.

وأضاف بيسكوف عندما سُئل عما إذا كانت روسيا قلقة من أن أوروبا قد تؤثر على موقف شي بشأن أوكرانيا “الصين قوة ذات ثقل كبير، قوة كبيرة … وهي ليست من النوع الذي يغير مواقفه بسرعة تحت تأثير خارجي”.

وعقب المحادثات، أبدى شي استعداده للتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مباشرة حسبما قالت فون دير لاين، بينما قال ماكرون إنه حث بكين على “إعادة روسيا إلى رشدها”.