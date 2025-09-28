الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو: إسرائيل تعلم موقع الـ450 كيلوغراماً من اليورانيوم الإيراني المخصب

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2025 10:06 مساءً
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياه

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعرف مكان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وتتشارك معلومات حول ذلك مع الولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية: “قبل وبعد أن قررت الولايات المتحدة الانضمام إلينا، أخذنا في الاعتبار أننا لن نحصل على هذه الـ450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب. كنا نعلم ذلك. ما كنا نستهدفه هو القدرة على إنتاج المزيد من هذا اليورانيوم المخصب، وكذلك محاولة تحويله إلى أسلحة”.

وتابع: “نحن بالتأكيد نعرف مكانه. لدينا فكرة جيدة عن مكانه ونتشارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة”.

وقبل الضربات الأميريكة على 3 منشآت نووية في إيران، أكدت مصار إيرانية أنه تم نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب من منشأة فوردو لموقع غير معلن.

وفي يونيو الماضي، نفذت الولايات المتحدة ضربة عسكرية خاطفة ودقيقة ضد منشآت نووية ومواقع استراتيجية داخل إيران، من بينها منشأة فوردو النووية.

والسبت، رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العرض الذي قدمته الولايات المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بتخلي طهران عن برنامج تخصيب اليورانيوم بالكامل مقابل تعليق العقوبات لمدة 3 أشهر فقط.

وقال بزشكيان قبيل مغادرته نيويورك عائدا إلى طهران: “الولايات المتحدة تريد منا أن نسلم كل تخصيب اليورانيوم لهم مقابل 3 أشهر من رفع العقوبات. هذا غير مقبول على الإطلاق”.

والأحد، أعادت الأمم المتحدة، فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم الزناد “سناب باك”.

وستتسبب العقوبات مرة أخرى في تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، وتعاقب أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين تدابير أخرى.

وجاءت العقوبات من خلال الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، والمضمنة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأميركي دونالد ترامب
    ترامب: تلقّيت رداً إيجابياً من إسرائيل والقادة العرب بشأن مقترح خطة السلام في غزة
    نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس.رويترز
    نائب الرئيس الأميركي: أشعر بتفاؤل أكثر من أي وقت مضى بشأن خطة إنهاء حرب غزة
    العاصفة إيميلدا
    المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: المنخفض المداري التاسع يتحول إلى العاصفة إيميلدا

    الأكثر قراءة

    رئيس الحكومة نواف سلام
    أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام
    صور من موقع اغتيال حسن نصرالله
    بالفيديو.. الاستخبارات الاسرائيلية تكشف عن تفاصيل اغتيال نصرالله للمرة الاولى
    أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
    لاريجاني في بيروت مجددًا.. رسائل إيرانية تتحدى السيادة وتعيد رسم المشهد اللبناني