نتنياهو: إسرائيل تعلم موقع الـ450 كيلوغراماً من اليورانيوم الإيراني المخصب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعرف مكان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وتتشارك معلومات حول ذلك مع الولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية: “قبل وبعد أن قررت الولايات المتحدة الانضمام إلينا، أخذنا في الاعتبار أننا لن نحصل على هذه الـ450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب. كنا نعلم ذلك. ما كنا نستهدفه هو القدرة على إنتاج المزيد من هذا اليورانيوم المخصب، وكذلك محاولة تحويله إلى أسلحة”.

وتابع: “نحن بالتأكيد نعرف مكانه. لدينا فكرة جيدة عن مكانه ونتشارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة”.

وقبل الضربات الأميريكة على 3 منشآت نووية في إيران، أكدت مصار إيرانية أنه تم نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب من منشأة فوردو لموقع غير معلن.

وفي يونيو الماضي، نفذت الولايات المتحدة ضربة عسكرية خاطفة ودقيقة ضد منشآت نووية ومواقع استراتيجية داخل إيران، من بينها منشأة فوردو النووية.

والسبت، رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العرض الذي قدمته الولايات المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بتخلي طهران عن برنامج تخصيب اليورانيوم بالكامل مقابل تعليق العقوبات لمدة 3 أشهر فقط.

وقال بزشكيان قبيل مغادرته نيويورك عائدا إلى طهران: “الولايات المتحدة تريد منا أن نسلم كل تخصيب اليورانيوم لهم مقابل 3 أشهر من رفع العقوبات. هذا غير مقبول على الإطلاق”.

والأحد، أعادت الأمم المتحدة، فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم الزناد “سناب باك”.

وستتسبب العقوبات مرة أخرى في تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، وتعاقب أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين تدابير أخرى.

وجاءت العقوبات من خلال الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، والمضمنة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.