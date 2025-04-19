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نتنياهو: إسرائيل تمر بمرحلة حاسمة ولن تخضع لشروط حماس

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2025 11:09 مساءً
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تمر بمرحلة حاسمة في معركتها ضد حركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل لن تخضع لشروط الحركة.

وأوضح في تصريحات صحفية أن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس مستمرة على 7 جبهات، وأن الثمن الذي تدفعه إسرائيل في هذه الحرب باهظ.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل غيرت وجه الشرق الأوسط باغتيال قادة مثل حسن نصر الله ويحيى السنوار وغيرهم.

وأضاف أن إسرائيل ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، موضحًا أنه لولا العمليات الإسرائيلية لكانت إيران قد تمكنت من صنع قنبلة نووية منذ عشر سنوات.

وفي سياق متصل، أكد نتنياهو أن حركة حماس رفضت مقترحًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأشار إلى أن الحرب لن تنتهي حتى يتم القضاء على حركة حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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