نتنياهو: إسرائيل سترد على الإيرانيين الداعمين للحوثيين في الوقت والمكان اللذين تختارهما

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد “إن إسرائيل سترد على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين”، وذلك بعد أن شنت الجماعة هجوما صاروخيا على مطار بن جوريون في إسرائيل.

وسقط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي بالقرب من المطار، مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان في الهواء وإثارة الذعر بين الركاب في مبنى المسافرين.

وقال نتنياهو على حسابه بموقع “إكس” “هجمات الحوثيين تنطلق من إيران. سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي، وفي الوقت والمكان اللذين تختارهما، وعلى الإيرانيين سادتهم في الإرهاب”.

وفي سياقٍ متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء أكد في ختام المشاورات الأمنية أن إسرائيل تنوي التحرك في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم، توعد نتنياهو جماعة الحوثي بضربات على مراحل ردا على استهدافهم مطار بن غوريون.

وقال -في كلمة مصورة عبر قناته على تطبيق تليغرام- إن العمل ضد الحوثيين ليس أمرا ينتهي بضربة واحدة.

وأضاف أن إسرائيل تحركت ضد الحوثيين في الماضي وستتحرك في المستقبل أيضا، مشيرا إلى أن حكومته تنسق مع الإدارة الأميركية بهذا الشأن.

وجاءت هذه تصريحاته بعد ساعات من سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن على مطار بن غوريون.

وكانت إسرائيل شنت العام الماضي غارات على منشآت حيوية في اليمن، منها موانئ الحديدة، وذلك بذريعة الرد على هجمات صاروخية للحوثيين.

“نصر مطلق”

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحرب على غزة ستنتهي عندما تحقق إسرائيل “نصرا كاملا ومطلقا”.

وتحدث نتنياهو عن خطة بشأن غزة تقوم على “الحسم” وعدم بقاء حركة حماس.

واعتبر أن الضغط العسكري “نجح وسينجح حتما” في إعادة “المخطوفين”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل استعادت 80% من المحتجزين وستعيد الباقين عبر استمرار الضغط العسكري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت توسيع الهجمات على غزة بذريعة الضغط على حماس لتقديم تنازلات تفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وأفاد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم بأن الجيش يصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لتوسيع العملية في غزة، مضيفا أن الهدف من ذلك هو الضغط لإعادة المحتجزين وحسم المعركة ضد حماس، بحسب تعبيره.

من جهة أخرى، انتقد نتنياهو دعوات معارضيه إلى العصيان، قائلا إنها تشجع أعداء إسرائيل.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات من معارضيه بإطالة أمد الحرب لأسباب سياسية، كما تواصل عائلات الأسرى التظاهر للمطالبة بصفقة شاملة.