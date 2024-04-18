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نتنياهو: الانقسام الداخلي الذي تشهده إسرائيل "يجب أن يختفي الآن"

منذ 19 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الانقسام الداخلي الذي تشهده إسرائيل يجب أن يختفي الآن “لأننا نواجه تهديدا وجوديا”.

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته ملتزمة “بالانتصار على محور الإرهاب في غزة وإطلاق سراح المخطوفين وصد التهديد الآتي من إيران”.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن حكومة نتنياهو اقترحت السماح لفلسطينيين بالعودة لشمال غزة، لكنها لن نسمح بعودة حكم حماس.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أن الجيش يعتزم تنفيذ عملية عسكرية في رفح سواء تم إعلان الهدنة أم لا.

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