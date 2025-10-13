نتنياهو: الحرب انتهت بعد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين أن الحرب في قطاع غزة انتهت، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب، حيث سيلقي خطاباً أمام الكنيست، قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ في مصر للمشاركة في قمة السلام التي تضم نحو 20 زعيماً عالمياً، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب ونتنياهو في مكتب رئيس الوزراء بالكنيست، ثم يلتقي بعائلات الأسرى قبل مغادرته إلى مصر لتوقيع الاتفاقية النهائية التي تضع حداً للعمليات العسكرية وتحدد خطوات تبادل الأسرى بين الطرفين.

ويأتي هذا الإعلان بعد مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ، بمشاركة مصر وتركيا وقطر، وبإشراف أمريكي، وأسفرت عن المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار التي أطلقها ترامب الأسبوع الماضي.