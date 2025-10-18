نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنّ الحرب في غزة ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة القائمة، والتي تشمل نزع سلاح حركة “حماس”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وقال نتنياهو متحدثا للقناة 14 “إن المرحلة الثانية تشمل أيضا نزع سلاح حماس، أو بشكل أدق، نزع السلاح من قطاع غزة، بعد تجريد حماس من أسلحتها”.

وأضاف “عندما يكتمل ذلك بنجاح – ونأمل أن يتم بطريقة سهلة، وإن لم يحصل كذلك فبطريقة صعبة – عندها ستنتهي الحرب”.

من جهتها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها ستسلم، مساء اليوم السبت، جثماني أسيرين إسرائيليين آخرين، بعدما سلمت عدة جثامين في الأيام الماضية في إطار اتفاق وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

وأوضحت الكتائب -في منشور على تليغرام- أنها استخرجت الجثمانين اليوم في قطاع غزة، وستقوم بتسليمهما عند الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة مساء بتوقيت غرينتش).

في غضون ذلك، تمتنع إسرائيل عن فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، بحجة أنها لم تتسلم بعد جثامين جميع الأسرى الإسرائيليين القتلى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق اليوم، إنه أصدر تعليمات بإبقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر. وأضاف أنه “سيتم النظر في فتح المعبر بناء على مدى قيام حماس بدورها في إعادة الرهائن القتلى وتطبيق إطار العمل المتفق عليه”.