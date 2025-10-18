السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق

منذ 6 دقائق
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنّ الحرب في غزة ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة القائمة، والتي تشمل نزع سلاح حركة “حماس”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وقال نتنياهو متحدثا للقناة 14 “إن المرحلة الثانية تشمل أيضا نزع سلاح حماس، أو بشكل أدق، نزع السلاح من قطاع غزة، بعد تجريد حماس من أسلحتها”.

وأضاف “عندما يكتمل ذلك بنجاح – ونأمل أن يتم بطريقة سهلة، وإن لم يحصل كذلك فبطريقة صعبة – عندها ستنتهي الحرب”.

من جهتها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها ستسلم، مساء اليوم السبت، جثماني أسيرين إسرائيليين آخرين، بعدما سلمت عدة جثامين في الأيام الماضية في إطار اتفاق وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

وأوضحت الكتائب -في منشور على تليغرام- أنها استخرجت الجثمانين اليوم في قطاع غزة، وستقوم بتسليمهما عند الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة مساء بتوقيت غرينتش).

في غضون ذلك، تمتنع إسرائيل عن فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، بحجة أنها لم تتسلم بعد جثامين جميع الأسرى الإسرائيليين القتلى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق اليوم، إنه أصدر تعليمات بإبقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر. وأضاف أنه “سيتم النظر في فتح المعبر بناء على مدى قيام حماس بدورها في إعادة الرهائن القتلى وتطبيق إطار العمل المتفق عليه”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أمريكا تعتزم إعادة اثنين من الناجين من الهجوم على غواصة إلى الإكوادور وكولومبيا
حريق بمطار حضرة شاه جلال الدولي
استئناف الرحلات بمطار دكا في بنغلادش بعد توقفها بسبب اندلاع حريق
البحرية الأمريكية
أمريكا تعتزم نقل ناجيين من هجوم في بحر الكاريبي إلى الخارج

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة
دبابة إسرائيلية تقصف جنوب لبنان من شمال إسرائيل
هل نرى قريباً أدوار وسيطة بين حزب الله وإسرائيل على غرار التفاوض بين حماس وإسرائيل؟