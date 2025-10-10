نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة حتى تلقي حماس سلاحها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة “إن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حتى تلقي سلاحها”.

وأضاف نتنياهو أن جميع الرهائن سيعودون خلال الأيام المقبلة.

شهد قطاع غزة طوفانا بشريا من الفلسطينيين العائدين إلى مناطقهم في مدينة غزة وشمال القطاع عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الانتشار الجديدة وفق الاتفاق.

وقالت وزارة الداخلية بغزة إن أجهزتها ستبدأ الانتشار واستعادة النظام في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال.

وأضافت في بيان “ستبدأ أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال بمحافظات قطاع غزة كافة، والعمل الحثيث على استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين”.

وحثت الوزارة الفلسطينيين بضرورة “المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات تشكل خطرا على حياتهم، والتعاون مع عناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية”

كما دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات التي ستصدرها أجهزتها في الأيام المقبلة.

تحذير إسرائيلي

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة 12 بالتوقيت المحلي (9.00 صباحا بتوقيت غرينتش)، وأكد السماح بالانتقال من جنوب إلى شمال قطاع غزة عبر طريق الرشيد وطريق صلاح الدين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته ستبقى منتشرة في مناطق محددة بالقطاع، وحذر من الاقتراب من منطقة معبر رفح ومحور فيلادلفيا وكل مناطق تمركز القوات في خان يونس.

وحذّر الجيش الإسرائيلي من خطورة ممارسة الصيد والسباحة والغوص في المنطقة البحرية، مضيفا أن قواته تنتشر في القيادة الجنوبية وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري.

وفجر الخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.