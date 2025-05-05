نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفاً

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة بهدف هزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لكنه لم يحدد مساحة الأراضي التي ستُسيطر عليها إسرائيل في القطاع.

وأضاف نتنياهو في مقطع مصور نُشر على منصة إكس “سيتم نقل السكان حفاظا على سلامتهم”. وذكر أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة ويشنوا غارات ثم ينسحبوا.

وتابع “النية هي عكس ذلك”.

من زاوية آخرى أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المرداوي أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال غزة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإجباره على التخلي عن حقوقه ومقدساته، لكن هذه المحاولات لن تنجح.

ونُشرت تسريبات الاثنين 5\5\2025 أفادت بأن الحكومة الإسرائيلية صدّقت على خطة لاحتلال غزة بالكامل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخطة تتضمن توسيع العمليات القتالية على قطاع غزة وصولا إلى السيطرة الكاملة على القطاع.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.

وفي مقابلة مع “الجزيرة”، شدد المرداوي على أن المقاومة الفلسطينية لن تستجيب في “حال من الأحوال” للعرض الإسرائيلي الذي قُدّم في 13 أبريل/نيسان 2024، والذي جاء مشروطا تحت التهديد.

وأشار القيادي في حماس إلى تمسك الحركة بموقفها الرافض لأي تسوية لا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني، مجددا التأكيد على أن الحل الوحيد المقبول يتمثل في صفقة شاملة تتضمن:

-إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.

-وقفا شاملا لإطلاق النار.

-انسحابا كاملا للاحتلال من قطاع غزة.

-بدء عملية إعادة إعمار القطاع بعد الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي.

-الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.