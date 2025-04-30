نتنياهو: بقاء إسرائيل عبارة عن سلسلة من التضحيات.. وهو ما يقوم به مقاتلونا الآن

على خطى وزير دفاعه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مضي بلاده في القتال “من رفح إلى جبل الشيخ حتى تحقيق النصر”، وفق تعبيره.

وقال في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، بذكرى مقتل الجنود الإسرائيليين “سنحقق الانتصار الحاسم على أعدائنا”.

كما اعتبر أن “بقاء إسرائيل عبارة عن سلسلة من التضحيات.. وهو ما يقوم به مقاتلونا الآن”، حسب قوله.

“لا تنازل”

وكان ويزر الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد بدوره في وقت سابقا اليوم أن “الهدف الرئيسي لبلاده في غزة هو تحقيق نصر واضح من دون أي تنازل”.

كما أشار إلى أن “الدرس الأساسي المستخلص من أحداث السابع من أكتوبر 2023، هو أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يقف دائمًا بين الأعداء في الشريط الأمني بلبنان، وعلى جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية في سوريا، وفي مخيمات اللاجئين شمال الضفة، وداخل المساحات الأمنية حول غزة، وبين البلدات الإسرائيلية”.

في حين أعلن سابقاً أن القوات الإسرائيلية باقية في غزة وجنوب لبنان وسوريا حتى إشعار آخر.

أتت تلك التصريحات فيما لا تزال مساعي الوسطاء مستمرة من أجل وقف النار في قطاع غزة، وابرام اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس.

كما جاءت بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر تجنيد لآلاف جنود الاحتياط من سلاحي المدرعات والمشاة، استعدادًا لتوسيع العملية البرية في قطاع غزة في حال تعثرت المفاوضات الحالية، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

بينما كشفت عن مقترح جديد ينص على وقف الحرب في غزة لمدة ستة أشهر مع فتح معبر رفح والعودة إلى البرتكوول الإنساني في إدخال المساعدات إلى سكان القطاع الفلسطيني المدمر.