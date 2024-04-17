نتنياهو: سنتخذ قراراتنا الخاصة فيما يتعلق بأمن إسرائيل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو الشكر لوزيرة الخارجية الألمانية ووزير الخارجية البريطاني، اللذين يزوران إسرائيل، على دعمهما اليوم الأربعاء لكنه قال إن إسرائيل ستتخذ قراراتها الخاصة فيما يتعلق بأمنها.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه “أريد أن أوضح أننا سنتخذ قراراتنا بأنفسنا، ودولة إسرائيل ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها”.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها أوضحت خلال محادثاتها في إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين أنه لا ينبغي السماح بأن ينزلق الشرق الأوسط إلى وضع لا يمكن التنبؤ بنتائجه على الإطلاق.

وأردفت قائلة قبل أن تغادر إسرائيل اليوم الأربعاء للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع “على الجميع الآن أن يتصرفوا بحكمة ومسؤولية”. وذكرت أن اجتماع مجموعة السبع سيناقش فرض عقوبات على إيران.

وقالت “لأن ذلك لن يخدم أحدا، لا أمن إسرائيل، ولا عشرات الرهائن الذين ما زالوا في أيدي حماس، ولا سكان غزة الذين يعانون، ولا الكثير من الإيرانيين الذين يعانون في ظل النظام، ولا الدول الأخرى في المنطقة التي تريد ببساطة العيش في سلام”.