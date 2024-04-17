الأربعاء 8 شوال 1445 ﻫ - 17 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو: سنتخذ قراراتنا الخاصة فيما يتعلق بأمن إسرائيل

منذ ساعتين
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو الشكر لوزيرة الخارجية الألمانية ووزير الخارجية البريطاني، اللذين يزوران إسرائيل، على دعمهما اليوم الأربعاء لكنه قال إن إسرائيل ستتخذ قراراتها الخاصة فيما يتعلق بأمنها.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه “أريد أن أوضح أننا سنتخذ قراراتنا بأنفسنا، ودولة إسرائيل ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها”.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها أوضحت خلال محادثاتها في إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين أنه لا ينبغي السماح بأن ينزلق الشرق الأوسط إلى وضع لا يمكن التنبؤ بنتائجه على الإطلاق.

وأردفت قائلة قبل أن تغادر إسرائيل اليوم الأربعاء للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع “على الجميع الآن أن يتصرفوا بحكمة ومسؤولية”. وذكرت أن اجتماع مجموعة السبع سيناقش فرض عقوبات على إيران.

وقالت “لأن ذلك لن يخدم أحدا، لا أمن إسرائيل، ولا عشرات الرهائن الذين ما زالوا في أيدي حماس، ولا سكان غزة الذين يعانون، ولا الكثير من الإيرانيين الذين يعانون في ظل النظام، ولا الدول الأخرى في المنطقة التي تريد ببساطة العيش في سلام”.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

روسيا نهر إيشيم
نهر إيشيم في تيومين الروسية يرتفع لمستويات خطيرة
أدنوك التجارية تشتري شحنات من خام زاكوم العلوي
القمح
اكتفاء ذاتي لـ6 أشهر.. إنجازات وتحديات قطاع الزراعة في العراق

الأكثر قراءة

الروسية إنيسا بولينكو تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي
فيديو صادم.. مشهورة روسية تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي!
فيديو.. اسرائيل تغتال قائداً كبيراً في كتيبة "الرضوان" التابعة لحزب الله
غارة إسرائيلية تدمر مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق
أول تعليق إسرائيلي على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق