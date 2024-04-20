نتنياهو غاضب.. حكومتنا ستتحرك ضد واشنطن في هذه الحالة!

نقلت صحيفة إسرائيل عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعقيبا على التقارير التي تتحدث عن عقوبات أميركية ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “لا يجوز فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي، وهذه هي قمة السخافة والتدني الأخلاقي”.

كما قال نتنياهو إن “الحكومة التي أرأسها ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات”.

من جهته، اعتبر الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على ألا يمر هذا القرار.

كما أكد غانتس أن كتيبة نيتساح يهودا جزء لا يتجزأ من الجيش الإسرائيلي وتخضع للقانون العسكري والقانون الدولي.

وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصادر مطلعة قولها أنه من المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات بالضفة.

وأوضحت المصادر أن ⁠العقوبات المرتقبة ستقضي بمنع كتيبة “نيتساح يهودا” من تلقي أي نوع من المساعدة الأمريكية.

العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيليين التي تم التحقيق معها لن تعاقب بعد أن تصحح سلوكها