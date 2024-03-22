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نتنياهو لبلينكن: حسمت قراري بشأن عملية رفح!

منذ 16 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الجمعة 22-3-2024) إن إسرائيل ما زالت مصممة على إرسال قوات إلى مدينة رفح بجنوب غزة، حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني، وستفعل ذلك دون دعم أمريكي إذا لزم الأمر.

وأضاف نتنياهو في بيان أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه لا توجد طريقة لهزيمة حركة حماس دون دخول رفح.

وتابع “قلت له إنني آمل أن نفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا اضطررنا، سنفعل ذلك بمفردنا”.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة لإجراء محادثات تهدف إلى ضمان تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة، وسط توتر متزايد في العلاقات بين الحليفين بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وانخرط بلينكن، الذي يقوم بزيارة هي السادسة له إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول، في جولة مكثفة من الجهود الدبلوماسية منذ وصوله إلى المنطقة يوم الأربعاء، إذ التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السعودية، وبوزراء خارجية ومسؤولين عرب في القاهرة أمس الخميس.

كما تعقد اجتماعات بالتوازي في الدوحة اليوم الجمعة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتأتي زيارة بلينكن الأحدث إلى إسرائيل وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، إذ وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحملة الإسرائيلية في غزة بأنها “تجاوزت الحد” وقال إنها تسببت في خسائر فادحة في أرواح المدنيين.

    المصدر :
  • رويترز

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