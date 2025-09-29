نتنياهو: ندعم خطة ترامب المؤلفة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين إنه يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض “أدعم خطتكم لإنهاء الحرب في غزة والتي تحقق أهدافنا الحربية. ستعيد إلى إسرائيل جميع أسراها، وتفكك القدرات العسكرية لحماس، وتنهي حكمها السياسي، وتضمن ألا تشكل غزة مجدداً تهديداً لإسرائيل”.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يوافق على إنهاء القتال في غزة “بما يحقق أهداف” تل أبيب، مضيفاً أن خطة الرئيس الأميركي “متوافقة مع مبادئ إسرائيل لإنهاء الحرب” في القطاع.

كما أعلن نتنياهو أن اسرائيل “ستحتفظ بالمسؤولية عن الأمن” في قطاع غزة بموجب الخطة الأميركية للسلام، محذراً من أن تل أبيب “ستنهي المهمة” إذا رفضت حركة حماس الخطة.

وقال: “سيتم نزع سلاح حماس. غزة ستكون خالية من السلاح. ستحتفظ إسرائيل بالمسؤولية عن الأمن، بما يشمل منطقة أمنية في المستقبل المنظور. كذلك، ستكون لغزة إدارة مدنية سلمية لا تديرها حماس ولا السلطة الفلسطينية”.

وأضاف “إذا رفضت حماس خطتك، سيدي الرئيس، أو إذا ادعت القبول بها ثم بذلت كل ما في وسعها لمواجهتها، فستنهي إسرائيل المهمة بنفسها. يمكن القيام بذلك في شكل سهل، أو يمكن القيام به في شكل صعب، ولكنه سيُنجز”.