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نتنياهو يأمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

منذ 8 دقائق
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة ما تبقى من كتائب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل.

ونفذت إسرائيل اليوم الجمعة قصفا جويا شديدا على رفح، الجزء الأخير من القطاع الذي يلجأ إليه سكان غزة، على الرغم من انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لهجومها وتحذيرات جماعات الإغاثة من ارتفاع عدد القتلى بين الفلسطينيين إذا دخلت المدينة.

وتزايد القلق الدولي على مصير مئات الآلاف من سكان غزة النازحين الذين لجأوا إلى رفح منذ أن هددت إسرائيل باقتحام بري للمدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وقالت واشنطن أمس الخميس إنها لن تؤيد أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لمحنة المدنيين ووصف بايدن رد إسرائيل على هجمات حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول بأنه “مبالغ فيه”.

    المصدر :
  • رويترز

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