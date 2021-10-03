نتنياهو يتهم بينيت بالاعتماد على الإخوان المسلمين

اتهم رئيس وزراء إسرائيل السابق وزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الراهن، نافتالي بينيت، بالاعتماد على “الإخوان المسلمين” إثر تعرض عناصر شرطة للضرب في بلدة كفر قاسم.

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها مساء السبت على حسابه في “تويتر”: “أدين بشدة الاعتداء على الشرطة في كفر قاسم”.

وأضاف: “مع اعتماد حكومة بينيت على منصور عباس (رئيس القائمة العربية الموحدة) والإخوان المسلمين، يرفع المجرمون في الوسط العربي رؤوسهم ويتجرؤون على ضرب ضباط شرطتنا. هذا تجاوز للخط الأحمر لا يجب أن يمر مرور الكرام”.

وتابع نتنياهو: “يجب استنفاد الصرامة الكاملة للقانون بحق أي شخص متورط في هذا العمل الإجرامي للعنف”.

وقال موقع واللا العبري، إن الشرطة الإسرائيلية أزالت الليلة لوحات في كفر قاسم تحمل صورا لشهداء نفذوا عملية قرب المسجد الأقصى وأصيب بها شرطي إسرائيلي.