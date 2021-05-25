نتنياهو يثمّن الدعم الأميركي.. وبلينكن: نعمل مع إسرائيل لمكافحة نشاطات إيران المزعزعة

خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، ثمّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

وقال نتنياهو: نتمنى على واشنطن عدم العودة للاتفاق النووي مع إيران، مشدداً على أن “إسرائيل ملتزمة بالدفاع عن نفسها ضد النظام الإيراني”، فيما قال بلينكن إن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل، وأن مهمته في المنطقة هي العمل على خفض التوتر، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالكامل ضد هجمات حماس، مضيفا: “سنمنع حماس من الاستفادة من أموال إعادة إعمار غزة.. وسنحشد الدعم الدولي اللازم لإعادة إعمار غزة”.

وعن إيران، قال بلينكن: نعمل مع إسرائيل لمكافحة نشاطات إيران المزعزعة في المنطقة، مشدداً على أن واشنطن تتشاور مع إسرائيل بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

ووصل وزير الخارجية الأميركي، في وقت سابق الثلاثاء، إلى تل أبيب في زيارة تهدف لدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك ضمن جولة شرق أوسطية يزور خلالها القدس ورام الله والأردن ومصر.

والتقى بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس، وسيجتمع أيضا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الضفة الغربية.

وبعد هاتين المحطّتين يتوجّه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أدى دوراً أساسياً على صعيد التوصل إلى هدنة دخلت الجمعة حيّز التنفيذ.

وفي المحطة الأخيرة من جولته يزور بلينكن قبل عودته الخميس إلى الولايات المتحدة، الأردن الذي يقيم منذ زمن وعلى غرار مصر علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية، وذلك بحسب “العربية”.