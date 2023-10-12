نتنياهو: يجب أن تنتهي الحرب بتصفية حركة حماس

لليوم السادس على التوالي تتواصل المواجهات في قطاع غزة وسط أزمة إنسانية كبيرة، تحت القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الحرب يجب أن تنتهي بتصفية حركة حماس.

وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست مساء الخميس إن “حماس هي داعش”.

كما أضاف أن “جيشنا قوي وسيواصل مواجهة القتلة”، داعياً لفرض عقوبات على أي دولة تسمح لحماس بالعمل في أراضيها.

إلى ذلك أردف أن إسرائيل لن تتوقف عن محاولة إعادة الرهائن إلى بيوتهم آمنين.

فيما أعلن أنه سيلتقي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة لبحث الدعم العسكري.

تأتي تلك التصريحات بعد لقاء نتنياهو بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمقر القيادة العسكرية في تل أبيب بوقت سابق الخميس.

وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو وقوف واشنطن إلى جانب تل أبيب.

كما حث إسرائيل، في مناشدته الأكثر مباشرة حتى الآن، على ضبط النفس في ردها على الهجوم المباغت الذي بدأته حماس السبت، وطلب منها اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية حياة المدنيين، وفق رويترز.

من جانبه وصف نتنياهو هجوم حماس ضد إسرائيل بأنها “حرب بربرية”، لافتاً إلى أن “الحركة كانت تحتفل بأفعالها المرعبة”، مؤكداً أنه “سيتم معاقبتها”.

وأضاف أنه “يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع حماس مثلما تعامل مع داعش”.

يذكر أن الحرب بين إسرائيل وحماس اندلعت بعد شن الحركة السبت هجوماً مباغتاً انطلاقاً من غزة، على إسرائيل.

فيما أطلقت الأخيرة ضربات انتقامية سريعة على قطاع غزة دمرت أجزاء من المنطقة المكتظة بالسكان.