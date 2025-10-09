نتنياهو يجتمع مع وزراء حكومته لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

يجتمع وزراء الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وخطة إطلاق سراح الرهائن، الموقعة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من اجتماع الحكومة. وبعد هذه الفترة، سيتم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع الحكومة عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي الذي انتهى لتوه.

وقبل هذا الاجتماع، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مصغّرة مع قادة الأجهزة الأمنية والوفد العائد من شرم الشيخ برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر أحد أكثر المقربين إليه.

وتم خلال اللقاء استعراض ما توصلت إليه المباحثات في شرم الشيخ التي ما زالت متواصلة حتى الآن بمشاركة وفد إسرائيلي تقني يبحث الملفات المرتبطة بخطة إنهاء الحرب.

وبعد تصويت الحكومة على الاتفاق، يُفترض أن يدخل قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خلال 24 ساعة، لكن الجانب الإجرائي في إسرائيل يتطلب نشر أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم عبر موقع وزارة القضاء، لإتاحة الفرصة أمام الإسرائيليين لتقديم اعتراضات للمحكمة العليا، وهو إجراء تقني لا يوقف الصفقة سياسيا.

وبعد التصديق سيمنح الضوء الأخضر لبدء الانسحاب من غزة وفق المرحلة الأولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، في خطوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مسار الحرب.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يبدأ إعادة الانتشار أو الانسحاب من قطاع غزة نحو “الخط الأصفر” -وفق الخرائط المتفق عليها ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب– إلا بعد التصديق الحكومي الرسمي.

وتبرر المؤسسة العسكرية استمرار القصف بأنه “إجراءات دفاعية” لحماية القوات المنتشرة، في حين يرى مراقبون أن استمرار الغارات يحمل أيضا رسائل سياسية داخلية.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان ترامب فجر اليوم عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب وتبادل الأسرى، في وقت أكدت حماس أن الاتفاق يشمل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول المساعدات الإنسانية.

كما أعلنت قطر أنها توصلت إلى تفاهمات بشأن بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة بما يؤدي إلى وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين والأسرى، مع تأكيد أن التفاصيل ستُعلن لاحقا.