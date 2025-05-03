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نتنياهو يرجئ زيارة لأذربيجان

منذ 19 ثانية
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء المقررة خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان مرجعا ذلك لعدة أسباب منها التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.

وأشار المكتب أيضا إلى “الجدول الدبلوماسي والأمني ​​المكثف”، مضيفا أنه تقرر إعادة جدولة الزيارة، دون الإعلان عن موعد جديد.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من السابع إلى 11 مايو أيار. ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة بالرئيس الهام علييف.

وتتمتع إسرائيل وأذربيجان بعلاقات وثيقة في مجالي الأمن والطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

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