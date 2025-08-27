نتنياهو يشجع المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم بالضفة ويلمح لقرب ضمها

شجّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ملمحا في الوقت ذاته إلى اقتراب فرض السيادة الإسرائيلية عليها وضمها.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس الثلاثاء في احتفال بالمصادقة على بناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بحسب ما أوردت القناة 7 الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في معرض حديثه “وعدت قبل 25 عاما بأننا سنرسخ جذورنا، وفعلنا ذلك معا. وقلت إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية، ونحن نفعل ذلك معا”. وأردف: “نحن نعزز سيادتنا في الضفة الغربية”.

وبحسب القناة الإسرائيلية، ألمح نتنياهو إلى أن إسرائيل “أقرب من أي وقت مضى لتطبيق السيادة على الضفة”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت حتى الثلاثاء 62 ألفا و819 شهيدا و158 ألفا و629 جريحا، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة 303 فلسطينيين بينهم 117 طفلا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

كما استشهد منذ اندلاع الحرب أكثر من 1016 فلسطينيا وأصيب نحو 7 آلاف آخرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في حين تجاوز عدد المعتقلين 18 ألفا و500.

وتسعي إسرائيل لضم الضفة الغربية للقضاء على أي فرصة لتطبيق حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

وتعمل تل أبيب بشكل مستمر على تنفيذ إجراءات تهدف إلى فرض واقع استيطاني تمهيدا لضم الضفة، تشمل هدم المنازل وتهجير السكان وتسريع التوسع الاستيطاني، وهو ما يلقى تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا.