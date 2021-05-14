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نتنياهو يضع شرطاً لإنهاء “عملية غزة”!

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 1:56 مساءً
قصف على غزة

قصف على غزة

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كشف موقع “0404” العبري، الجمعة، أن انهاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العملية العسكرية على قطاع غزة مرهون بتخفيف حركة “حماس” لأدوارها وتقليص نيرانها على إسرائيل بشكل كبير.

واعتبر المراسل السياسي لـ”يديعوت أحرونوت” أن الضربة الاستراتيجية المهمة التي تلقتها حماس الليلة الماضية تسمح لإسرائيل بالتوجه لإنهاء العملية ومن الممكن حتى أن يحدث ذلك قبل يوم الأحد، علما بأن بعض كبار قادة الجيش يدعمون قرار انتهاء العملية.

والجمعة، واصلت القوات الإسرائيلية شن غاراتها الجوية على مواقع في قطاع غزة، في وقت بلغ عدد ضحايا الغارات والقصف الإسرائيلي إلى 119 شهيداً بينهم نحو 31 طفلا و19 امرأة، فضلا عن أكثر من 800 مصاب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع عسكرية ومواقع للمراقبة تابعة لحركة حماس في غزة، وأعلن أن 160 طائرة من سلاحه الجوي تشارك في العمليات.

كما بدأت الدبابات والمدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق عدة في غزة بدعوى “تدمير شبكة الأنفاق” داخل القطاع، وحشدت إسرائيل قواتها على طول الحدود واستدعت تسعة آلاف جندي احتياطي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض دفاعاته الجوية، طائرة مسيرة أخرى، خرقت المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من قطاع غزة.

ومن جانبها أفادت حركة حماس، باستهدافها مصنعاً للكيماويات في “نير عوز” القريبة من غزة بطائرة مسيرة مفخخة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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