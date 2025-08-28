نتنياهو يطالب بمنطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا بما فيها السويداء.

جنوب سوريا بلا سلاح

وأضاف في كلمة الخميس، أن هناك مناقشات حول إمكانية نزع السلاح من جنوب سوريا.

كما تابع أن حكومته تجري اتصالات لجعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح.

يأتي هذا بينما شدد نواب أميركيون ديمقراطيون وجمهوريون على أن ضربات إسرائيل في سوريا مزعزعة للاستقرار.

وأصدر المشرعون وهم كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جين شاهين، والسناتور الجمهورية، الجوني إرنست، والنائب الجمهوري جو ويلسون، بيانا أكدوا فيه أن على إسرائيل وقف الأعمال العدائية في سوريا فورا.

وكانت وزارة الداخلية السورية، أعلنت الأربعاء، تأمين طريق دمشق – السويداء، تمهيداً لإعادة فتحه أمام حركة النقل والتجارة، إثر توقفه إثر الأحداث الأمنية بالمحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنها “استكملت الخطوات الأخيرة لتأمين طريق دمشق – السويداء” وهو أحد الطرق الحيوية التي تربط العاصمة بالمحافظة، وذلك “تمهيداً لفتحه أمام حركة النقل والتجارة، بعد توقفه على خلفية الأحداث المؤسفة التي جرت في محافظة السويداء”.

جاء هذا بعد عملية إنزال إسرائيلية تمت أمس في ريف دمشق، وأفاد مصدر إسرائيلي لـ”العربية/الحدث”، بأن أجهزة تنصت متطورة جدا تم استرجاعها من سوريا تمتلكها فقط أميركا وإسرائيل.

في حين اعتبر مسؤول إسرائيلي أن عملية الإنزال “كانت ضرورية جدا لأمن إسرائيل”، موضحاً أن القوات الإسرائيلية استعادت معدات سرية وخطيرة.

كما تابع قائلا: “قمنا بتعقب من نقلها ووصلنا إلى أماكن إخفائها واستعدناها”. ولفت إلى أن الأجهزة التي استعيدت كانت تتواجد في المواقع السورية منذ أكثر من ١٠ أعوام.

“من يستقوي بإسرائيل لن يحقق أهدافه”

وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعاً في 13 يوليو (تموز) الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

لكن منذ 19 يوليو (تموز) الماضي، تشهد المحافظة وقفا لإطلاق النار عقب الاشتباكات الدامية التي خلفت مئات القتلى.

فيما شدد الرئيس السوري، أحمد الشرع، الأسبوع الماضي على وحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن “أطرافاً تستقوي بإسرائيل لكنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها”، في إشارة إلى بعض الدعوات التي صدرت من قيادات درزية في السويداء.