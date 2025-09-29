نتنياهو يعتذر لقطر عن الهجوم على الدوحة

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرويترز “إن نتنياهو اعتذر لنظيره القطري عن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة خلال اتصال هاتفي من البيت الأبيض اليوم الاثنين”.

وجاء الاتصال برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الوقت الذي التقى فيه نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وقال مصدر آخر مطلع على المحادثات إن هناك فريقا فنيا قطريا في البيت الأبيض.

واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء محادثات محورية اليوم الاثنين، إذ يسعى للضغط على ضيفه من أجل الموافقة على اقتراح للسلام في غزة يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين والتي جعلت إسرائيل تواجه عزلة دولية متزايدة.

وفي رابع زيارة لنتنياهو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني، يتطلع رئيس الوزراء اليميني إلى تعزيز‭‭‭‭ ‬‬‬‬العلاقات مع الولايات المتحدة والتي تعد الأهم بالنسبة لبلاده بعد أن اعترف عدد كبير من قادة الغرب رسميا بدولة فلسطينية الأسبوع الماضي في تحد للولايات المتحدة وإسرائيل.

وانتقد ترامب بشدة قرارات الاعتراف بدولة فلسطينية ووصفها بأنها جائزة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ويسعى للحصول على موافقة نتنياهو على خطة لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني وتحرير الرهائن المتبقين لدى حماس.

ويأتي ذلك في إطار جهود دبلوماسية مكثفة للرئيس الأمريكي الذي تعهد خلال حملته الانتخابية عام 2024 بإنهاء الصراع سريعا، وأعلن مرارا وتكرارا منذ ذلك الحين أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا، لكن ذلك لم يتحقق.