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نتنياهو يعطي طابعا رسميا على معارضة إسرائيل لإعلان دولة فلسطينية من جانب واحد

منذ ساعتين
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو (رويترز)

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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن الحكومة ستصوت على “قرار توضيحي” يتعلق بمعارضة إسرائيل لأي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن هذه الخطوة تأتي بعد “أحدث ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد”.

وقال إن البيان الرسمي سيعكس أن “إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين. ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة”.

وارتفعت الأصوات الرسمية والدولية المطالبة بإعلان الدولة الفلسطينية، وقال اليوم الأحد، وزير خارجية إسبانيا: إن إعلان الدولة الفلسطينية هو الطريقة الوحيدة لينعم الإسرائيليون والفلسطينيون بالاستقرار.

    المصدر :
  • رويترز

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