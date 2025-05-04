نتنياهو يعقد اجتماعاً وزارياً لبحث توسيع الهجوم على غزة

زامير (يسار) أبلغ نتنياهو أن طموحات قيادته السياسية في غزة قد تكون غير قابلة للتحقيق (غيتي-أرشيف)

قال مسؤولان في الحكومة الإسرائيلية “إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا مع مجلس الوزراء الأمني اليوم الأحد لمناقشة توسيع الهجوم على غزة وبحث احتمالية استئناف إدخال المساعدات للقطاع المحاصر”.

وفي رسالة مصورة نشرت على منصة “إكس”، اليوم الأحد، بعد ساعات من سقوط جزء من صاروخ أطلقته جماعة الحوثي في اليمن اليوم الأحد بالقرب من مطار بن جوريون الرئيسي في إسرائيل، قال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة “المرحلة التالية” من الحرب في غزة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الوزراء سيعطون الموافقة النهائية خلال الاجتماع، لكن رئيس أركان الجيش إيال زامير قال اليوم إنه بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحرب على غزة.

وأضاف زامير للقوات “نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا (الرهائن) وهزيمة حماس”.

من جانبها، قالت صحيفة “هآرتس”: “بدأ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية بإرسال أوامر تجنيد لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع نطاق القتال في غزة”.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي زعمه، أن حركة حماس “لا تزال تعارض المقترحات المقدمة في المفاوضات”.

فيما قالت حركة حماس، الجمعة، إنها قدمت رؤية تقوم على اتفاق شامل ومتزامن لوقف إطلاق النار يمتد لخمس سنوات، قابلها نتنياهو بالرفض والإصرار على تجزئة الملفات.

ووفق هآرتس، كرر الجيش موقفه بأن “الأهداف المعلنة للحرب – وفي مقدمتها إعادة المختطفين (الأسرى)- لم تتغير”.