نتنياهو يعلن رفضه لنشر قوات تركية في قطاع غزة

منذ 41 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، عن رفضه نشر قوات تركية في قطاع غزة في إطار مهمة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، رغم تأكيد الولايات المتحدة أن تركيا سيكون لها “دور بناء” في خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وقال نتنياهو خلال استقباله جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في القدس، اليوم الأربعاء، ردّا على سؤال بشأن فكرة وجود قوات تركية في غزة، “سنقرر هذا الأمر معا. لدي آراء قاطعة في هذا الشأن. هل تريد أن تخمن ما هي؟”.

أما فانس، فقال في تصريحاته بشأن خطة إنهاء الحرب “لم أقل أبدا إن الأمر سهل، لكني متفائل بأن وقف إطلاق النار سيصمد، وبأننا نستطيع بالفعل بناء مستقبل أفضل في الشرق الأوسط بأكمله”.

في السياق نفسه، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه “خلال لقاء نتنياهو وفانس طُرحت دول عدة لدخول غزة في إطار إدارة بديلة في القطاع”.

وأضافت القناة أن نتنياهو أبلغ نائب الرئيس الأميركي بأن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة.

كما نقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن مكتب نتنياهو قوله إنه “لن يتم نشر قوات تركية في غزة”.

وقد بدأ فانس زيارته لإسرائيل، أمس الثلاثاء، حيث افتتح مركزا أميركيا للتنسيق بشأن اتفاق غزة في كريات غات جنوب تل أبيب، وأعلن من هناك أن خطة ترامب “تسير بشكل أفضل من المتوقع”.

وأكد نائب الرئيس الأميركي أن تركيا سيكون لها “دور بناء” مع الدخول في المرحلة التالية من اتفاق غزة. وتتضمن المرحلة التالية وفق الرؤية الأميركية تشكيل “قوة استقرار دولية” في غزة ونزع السلاح وإنشاء هيئة لإدارة شؤون القطاع.

من جانبها، قالت أنقرة إنها ستشارك في القوة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، مبينة أن قواتها المسلحة يمكنها أن تعمل بصفة عسكرية أو مدنية وفق ما تقتضيه الحاجة.

وقبل أسبوعين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده يمكنها أن تقوم بدور “ميداني” في غزة.

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أبرم في شرم الشيخ المصرية في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

    المصدر :
  • وكالات

