نتنياهو يهدد الحوثيين: ستدفعون ثمن الهجمات على إسرائيل

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جماعة الحوثي في اليمن بـ”دفع الثمن”.

وقال “الحوثيون سيدفعون ثمن الهجمات على إسرائيل”، مبيناً أن الجماعة المدعومة من إيران تلقت درسا قاسيا اليوم، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية التي طالت صنعاء في وقت سابق الأحد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد استهداف مواقع “عسكرية” تابعة للحوثيين في صنعاء من بينها ما يقع قرب القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشأة لتخزين الوقود.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أنّ “الغارات نفذت ردًا على الهجمات المتكررة التي شنّها النظام الحوثي الإرهابي على دولة إسرائيل ومدنييها، بما في ذلك إطلاق صواريخ أرض-أرض وطائرات مُسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في الأيام الأخيرة”.

قتيلان في غارات إسرائيلية على صنعاء

فيما ذكرت وزارة الصحة التابعة للحوثيين أن شخصين قتلا وأصيب 35 جراء ضربات جوية إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تواصل البحث عن الضحايا وإخماد الحرائق التي تسبب بها “العدوان الإسرائيلي”، منددة بالهجمات التي قالت إنها استهدفت “منشآت مدنية وخدمية”، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

أتت تلك الغارات بعدما أطلقت الجماعة الحوثية صاروخا، يوم الجمعة الماضي، نحو إسرائيل، فيما كشف تحقيق إسرائيلي أن الصاروخ الحوثي حمل رأسا حربيا متعدد المراحل وقابلا للانشطار.

كما جاءت الغارات الإسرائيلية الأحد بعد أسبوع من ضربات مماثلة استهدفت محطة حزيز لتوليد الكهرباء في مديرية سنحان جنوب صنعاء.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون باستمرار صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه تل أبيب، يتمّ اعتراض غالبيتها.

كما يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يتّهمونها بالارتباط بإسرائيل. ويقولون إنّ هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

ومنذ تموز/يوليو 2024، تردّ إسرائيل على الهجمات بضرب مواقع تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.