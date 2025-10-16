نجاة زعيم طالبان باكستان بعد ضربة أشعلت فتيل اشتباكات مع أفغانستان

ظهر زعيم حركة طالبان باكستان نور والي محسود في تسجيل مصور اليوم الخميس ليثبت أنه لا يزال على قيد الحياة، وذلك بعد أسبوع من محاولة كانت تهدف فيما يبدو لاغتياله بغارة جوية في أفغانستان، مما أشعل فتيل أخطر اشتباكات بين الجارتين منذ عقود.

ووفقا لمسؤولي أمن باكستانيين، أصابت الضربة الجوية في التاسع من أكتوبر تشرين الأول سيارة تويوتا لاند كروزر مدرعة يُعتقد أنها كانت تقل محسود في العاصمة الأفغانية كابول.

وجرى التوصل أمس الأربعاء إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بعد أعمال العنف الدامية التي استمرت لأيام. ونشبت اشتباكات برية بين الدولتين كما شنت باكستان غارات جوية عبر الحدود، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات قبل الاتفاق على هدنة لمدة 48 ساعة بدأت في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش أمس.

وقال محسود في المقطع المصور إنه سجله لدحض التقارير التي تحدثت عن مقتله.

وأضاف “الجهاد يجلب للأمم الحرية والكرامة، وإلا فإنهم يظلون عبيدا”.

ولم تعلن باكستان رسميا مسؤوليتها عن الغارة الجوية، وهي الأولى في كابول منذ الاستهداف الأمريكي الناجح لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري عام 2022.

وتنفي حركة طالبان الأفغانية إيواءها مسلحين باكستانيين، وتتهم بدورها إسلام اباد بإيواء الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية، خصمها المسلح الرئيسي.

وقال محسود في المقطع المصور إنه يتحدث من باكستان. وجرى تصوير اللقطات على قمة أحد التلال، ولم يتسن لرويترز التحقق من الموقع.

إحياء الحركة

تولى محسود قيادة حركة طالبان باكستان في عام 2018 بعد مقتل أسلافه الثلاثة الذين سبقوه في قيادة الحركة في غارات أمريكية بطائرات مسيرة. وبحلول ذلك الوقت، كانت عمليات الجيش الباكستاني قد نجحت إلى حد كبير في طرد أفراد الحركة من معاقلها السابقة إلى أفغانستان.

ويقول محللون إن محسود أعاد إحياء الحركة وغيَّر استراتيجيتها ووحّد الفصائل المتحاربة بمهارة دبلوماسية.

وتقول إسلام اباد إن سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان عام 2021 منحت حركة طالبان باكستان حرية أكبر في الحركة وإمكانية أكبر للحصول على الأسلحة، وتصاعدت الهجمات داخل باكستان، وخصوصا في شمال غرب البلاد المتاخم لأفغانستان.