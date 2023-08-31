الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
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"نجاحات" أوكرانية جديدة في الجنوب والشرق

منذ 3 دقائق
عناصر من القوات الأوكرانية

عناصر من القوات الأوكرانية

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أعلنت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم الخميس أن القوات الأوكرانية حققت “نجاحات” جديدة في الجنوب والشرق في سعيها لمواصلة الهجوم المضاد ضد القوات الروسية.

وتحقق القوات الأوكرانية تقدما بطيئا وسط حقول الألغام والخنادق الروسية التي تعرقل تقدمها نحو الجنوب، حيث تستهدف الوصول إلى بحر آزوف وشق صفوف القوات الروسية.

وقالت ماليار على تيليجرام “هناك بعض النجاحات، خاصة في اتجاه نوفودانيليفكا-نوفوبروكوبيفكا”، في إشارة إلى قريتين في الجنوب الشرقي بمنطقة زابوريجيا.

وتقع نوفوبروكوبيفكا إلى الجنوب من تجمع روبوتاين السكاني الاستراتيجي الذي قالت أوكرانيا يوم الاثنين الماضي إنها حررته.

وقالت ماليار أيضا إن القوات الأوكرانية تمضي قدما في عملياتها الهجومية جنوبي مدينة باخموت المدمرة في الشرق والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو أيار.

وتحدث الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، عن “تحركات إيجابية” على جبهة باخموت، لكنه لم يسهب في التفاصيل.

وقالت ماليار إن قتالا عنيفا اندلع في قرى كليشكيفكا وكورديوميفكا وأندرييفكا.

وأضافت أن قتالا “نشطا” يدور أيضا على جبهة ليمان في الشرق حيث حاولت القوات الروسية التقدم بالقرب من قريتي نوفويجوريفكا وبيلوجوريفكا في منطقة لوجانسك.

    المصدر :
  • رويترز

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