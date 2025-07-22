الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجل بايدن: سبب أداء والدي الكارثي في المناظرة أمام ترامب كان منوماً

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

A A A
طباعة المقال

قال هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إن الأداء الكارثي لوالده في المناظرة أمام الرئيس دونالد ترامب والذي أدى إلى تنحي السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي عن الترشح لولاية رئاسية جديدة كان نتيجة لتناوله منوم الأمبين بسبب سفره.

وقال هانتر في مقابلة مع مقدم البرامج على يوتيوب آندرو كالاهان بثت أمس الاثنين “سأخبركم ماذا، أنا أعرف بالضبط ما حدث في تلك المناظرة. لقد حلق (جو بايدن) في رحلات طيران حول العالم… وهو يبلغ من العمر 81 عاما. كان متعبا للغاية”.

وأضاف “يعطونه (الأطباء) الأمبين ليتمكن من النوم”.

ويستخدم عقار الأمبين لعلاج اضطرابات النوم على المدى القصير.

ولم يرد مكتب جو بايدن بعد على طلب للتعليق في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وكان أداء الرئيس السابق في المناظرة أمام مرشح الحزب الجمهوري آنذاك ترامب، والتي تعثر فيها بايدن عدة مرات ليكمل حديثه، قد أثار انتقادا عنيفا ضد ترشحه في انتخابات 2024.

وبعد مرور أقل من شهر على تلك المناظرة التي جرت في 27 يونيو حزيران 2024، تنحى بايدن عن الترشح للرئاسة بعد أن تراجع أمام ترامب في استطلاعات الرأي. ثم صارت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي وخسرت أمام ترامب في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وفي الأيام التي تلت المناظرة، قال الرئيس السابق إن إرهاق السفر بعد رحلتين خارج البلاد في وقت سابق من ذلك الشهر هو السبب في أدائه الكارثي في المناظرة.

وفي مقابلة أمس الاثنين، عبر هانتر بايدن أيضا عن خيبة أمله في أعضاء الحزب الديمقراطي والخبراء الاستراتيجيين والنواب الذين تخلوا عن ترشيح والده بعد المناظرة.

    المزيد من أخبار العالم

    الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"
    أوكرانيا ستحتاج 120 مليار دولار على الأقل للدفاع العام المقبل
    علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز
    قتيلان و10 مفقودين جراء أمطار غزيرة في شاندونغ الصينية
    الهجمات الايرانية على اسرائيل
    إيران تعلن حصيلة قتلى الحرب الإيرانية الإسرائيلية

    الأكثر قراءة

    محطة محروقات - تعبيرية
    خسائر محطات المحروقات في لبنان تتخطى المليون دولار!
    طقس لبنان
    تحضروا لكتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية تضرب لبنان!
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمبعوث الاميركي السفير توماس باراك
    لبنان يتأهب.. محادثاتٌ مصيريّة وأسبوعٌ حرج