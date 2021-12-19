الجمعة 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجم الجزائر يتعرض للسرقة بالإكراه

19 - ديسمبر - 2021
الجزائر

الجزائر

A A A
طباعة المقال

تعرض الجزائري آدم وناس، جناح نابولي، للسرقة في مرأب منزله، لدى عودته، السبت من مرانه مع الفريق.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، كان لصان ينتظران اللاعب قرب منزله الواقع في أحد أرقى الأحياء في نابولي، ولدى عودته قاما بتوقيفه وأجبراه على تسليمهما ساعته والمال الذي كان بحوزته وسلسلة ذهبية قيمتها 5 آلاف يورو.

وكان وناس عائدا إلى منزله بعد المشاركة في مران نابولي، عشية مواجهة ميلان في الدوري الإيطالي بملعب “سان سيرو”.

وأعلن نابولي أن وناس انضم لاحقا بشكل طبيعي لبعثة الفريق من أجل السفر إلى ميلانو لخوض اللقاء.

    المزيد من أخبار العالم

    بوتن ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو
    روسيا تدخل على خط الاستثمار في عاصمة إندونيسيا الجديدة
    بوتن ونظيره البلاروسي
    بوتن: الضغوط الغربية تدفعنا لتسريع الاندماج مع بيلاروسيا
    أعلام تركيا وفنلندا والسويد
    انضمام السويد وفنلندا الى الناتو.. تصريح لأردوغان يثير احتمال إلغاء الاتفاق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟