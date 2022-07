"نحن داخل القصر".. قراصنة يخترقون كاميرات الكرملين!

بعد بدء الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 شباط، شنت مجموعة الهاكرز العالمية Anonymous حربًا إلكترونية تهدف إلى تعطيل حكومة الرئيس فلاديمير بوتين.

ومؤخرا، زعم تقرير غير مؤكد أن Anonymous تمكن من الوصول إلى كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة التابعة للحكومة الروسية.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.

They quoted: "We won't stop until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us. "Now we're inside the castle, Kremlin." #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 6, 2022