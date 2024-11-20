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نزاع على سلاح ناري في أميركا يؤدي لإصابة شرطيين ومشتبه به

منذ 15 ساعة
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

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جُرح شرطيان ومشتبه به بالرصاص، مساء الثلاثاء، في لويسفيل خلال صراع على سلاح ناري بعد أن أوقف الشرطيان مركبة يشتبه في أنها مسروقة، حسبما أفادت السلطات.

وأصيب أحد الشرطيين في ساقه، والآخر في يده، وفقا لما ذكرته شرطة لويسفيل مترو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت نائبة قائد الشرطة إميلي مكينلي في مؤتمر صحافي، إن كلا الشرطيين في حالة مستقرة في مستشفى جامعة لويسفيل.

وأوقف الشرطيان اللذان لم تُكشف أسماؤهما، المركبة وبداخلها شخص حوالي الساعة 2000 في حي سموكتاون، وفقا لما ذكرته مكينلي. ووقع صراع على السلاح الناري، وأُصيب الثلاثة بالرصاص.

وحالة الشخص الذي كان يستقل السيارة مستقرة ويرقد في مستشفى آخر، وفقا لما ذكرته مكينلي.

    المصدر :
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