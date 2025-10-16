نستله تعلن عن مبيعات تفوق التوقعات.. إليكم السبب

قالت شركة نستله الخميس إن مبيعاتها وعملياتها نمت بأفضل من التقديرات وأبقت على توقعاتها لعام 2025 ككل، وذلك ضمن إعلان أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم عن نتائجها للمرة الأولى منذ تعيين فيليب نافراتيل رئيسا تنفيذيا.

وحل نافراتيل محل لوران فريكس الذي أقيل في سبتمبر أيلول من منصبه بسبب علاقة لم يُكشف عن تفاصيلها مع إحدى مرؤوسيه.

ومرت نستله باضطرابات إدارية غير مسبوقة في الفترة الماضية.

وارتفع النمو الداخلي الحقيقي، وهو مقياس لحجم المبيعات، 1.5 بالمئة في الربع الثالث وهو ما يفوق كثيرا توقعات المحللين بارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة. وقد يوفر هذا متنفسا لنافراتيل بينما يتطلع إلى ترك بصمته بعد توليه المنصب بشكل مفاجئ.

وتعمل الشركة السويسرية المصنعة لألواح شيكولاتة كيت كات وقهوة نسبريسو وخلطات توابل ماجي من أجل إعادة تنشيط نمو المبيعات المتعثر ووقف النزيف الكبير لسعر السهم، وهي أمور تتزامن مع ارتفاع التكاليف وتزايد مستويات الديون وسط ضغوط من المستثمرين.

وذكرت نستله أن المبيعات العضوية، التي تستثني تأثير تقلبات أسعار الصرف وعمليات الاستحواذ، ارتفعت 4.3 بالمئة خلال الربع متجاوزة توقعات المحللين بنمو قدره 3.7 بالمئة.

وأبقت الشركة على توقعاتها لعام 2025 ككل، مؤكدة أن نمو المبيعات العضوية سيتحسن مقارنة بعام 2024 وأن هامش الربح التشغيلي التجاري الأساسي سيبلغ 16 بالمئة أو أكثر.