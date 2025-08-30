نقيب احتياط بالجيش الإسرائيلي: رفض الخدمة في غزة هو السبيل لانهاء الحرب

قال نقيب احتياط بالجيش الإسرائيلي إن رفض الخدمة في غزة هو السبيل لإنقاذ إسرائيل وإنهاء الحرب.

وأضاف النقيب يوتام فيلك، في مقال بصحيفة نيويورك تايمز، إن قطاع غزة أصبح منطقة بلا قانون مع رقابة ضئيلة على الجيش، والمساءلة باتت شبه معدومة للجنود.

وتابع فيلك الذي قاتل في غزة لمدة عام كامل، أنهم يخوضون حربا بلا جدول زمني وبلا أهداف قابلة للتحقيق، مستطردا “نقاتل لأن قادتنا لم يخططوا للتوقف أبدا. ولا مستقبل لإسرائيل مع حكومة متهورة تنكر حدود قوتها”.

وأوضح أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدر هو ومجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي رسالة عامة أعلنوا فيها أن خدمتهم أصبحت لا تُطاق في ضوء سياسة إسرائيل في قطاع غزة، بالإضافة إلى الأدلة المتزايدة على أن الحكومة تفسد عمدا صفقات تبادل الأسرى.

وتابع “أوقفني قائد لوائي فورا عن العمل في وحدتي رغم احتجاجات جنودي. واليوم، بينما تدعو الحكومة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للمشاركة في إعادة احتلال مدينة غزة، أناشد زملائي الجنود: ارفضوا الالتحاق بالجيش. لقد توقف الآلاف بالفعل وأُرسل بعضهم إلى السجن، لكنّ الكثيرين التزموا الصمت. هذا هو وقت الكلام. إنه واجبكم”.

وقال إن خطة إعادة احتلال غزة إدمان احتلال من حكومة لا تعرف إلا التدمير، وأوضح أن معظم الإسرائيليين، ومنهم العديد من الجنود في الخدمة الفعلية، يعارضون هذا المسار المتهور، بمن فيهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الذي عبّر علنا عن معارضته لإعادة احتلال غزة.

وأضاف فيلك أن كل تأخير للمفاوضات وإنهاء الحرب يجلب المزيد من الضحايا، ويزيد من احتمال عدم عودة الأسرى أحياء، ويؤدي إلى مزيد من التآكل في موقف إسرائيل لدى الوسطاء والشركاء الدوليين.