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نمو الاقتصاد الالماني 0.4٪ في الربع الثالث

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2022 10:38 صباحًا
المانيا

المانيا

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أظهرت بيانات الجمعة أن الاقتصاد الألماني نما بشكل طفيف في الربع الثالث، بأكثر مما جاء في توقعات أولية، مدعوما بإنفاق المستهلكين.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموا نسبته 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي و1.3 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للأرقام المعدلة موسميا.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينمو الاقتصاد 0.3 بالمئة في الربع الثالث و1.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكان إنفاق الأسر هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع النمو على أساس ربع سنوي مع سفر المستهلكين وزيادة أنشطتهم بعد رفع جميع القيود المتعلقة بالجائحة تقريبا.

في الربع السابق، نما الاقتصاد الألماني 0.1 بالمئة على أساس ربع سنوي.

وتشير أحدث توقعات الحكومة إلى نمو الاقتصاد 1.4 بالمئة هذا العام وتراجعه 0.4 بالمئة العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إن المؤشرات الحالية لا تزال تشير إلى ركود في الأشهر الستة حتى مارس\آذار.

وأضاف المتحدث “الشروط الأساسية لمسار معتدل من الركود هي عدم ظهور حالة نقص حاد في الغاز، وعدم حدوث تطورات صعبة فيما يتعلق بكوفيد، واستمرار استقرار سلاسل التوريد تدريجيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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