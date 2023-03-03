نمو الصادرات الالمانية خلال يناير

أظهرت بيانات الجمعة نموا أكبر من المتوقع للصادرات الألمانية في يناير\كانون الثاني، إذ ارتفعت 2.1 بالمئة على أساس شهري بعد انخفاضها في ديسمبر\كانون الأول، وذلك بفضل طلب قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.1 بالمئة على أساس شهري بينما زادت الصادرات إلى بريطانيا بنسبة 7.8 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الواردات انخفضت 3.4 بالمئة بالمقارنة مع ديسمبر\كانون الأول، وهو ما خالف توقعات المحللين بارتفاعها اثنين بالمئة.

وشكلت الواردات من الصين أغلب الواردات الألمانية وبلغت قيمتها 12.7 مليار يورو.