نمو قوي للاقتصاد الصيني رغم ضغوط الحرب التجارية مع أمريكا

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الصيني نما 5.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول متجاوزا التوقعات، إلا أن تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة أضعف التوقعات وزاد الضغوط على بكين لطرح المزيد من الحوافز.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 5.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق، متباطئًا من 5.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

تستهدف بكين نموا اقتصاديا بنسبة “تقارب خمسة بالمئة” هذا العام، وهو هدف يصفه المحللون بأنه طموح بالنظر إلى التراجع المطول في سوق العقارات وتباطؤ الطلب المحلي والرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 1.2 بالمئة على أساس فصلي خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، وهو أقل من التوقعات بارتفاع 1.4 بالمئة، ومقارنة بزيادة 1.6 بالمئة في الربع السابق.

وأكدت السلطات مرارا أن الصين لديها سياسات واسعة النطاق لدعم النمو، وتعهدت بأن تخفض في الوقت المناسب أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهو مقدار النقد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطي.