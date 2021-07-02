نواب أوكرانيون طالبوا بالتحقيق في ارتداء العسكريين لأحذية عالية الكعب!

طالب نواب أوكرانيون من وزارة الدفاع التحقيق، في واقعة مشاركة طالبات عسكريات في التدريب وهن يرتدين أحذية ذات كعب عال، معتبرين هذه الخطوة بمثابة تحويل النساء إلى دمى كرنفال، وذلك بحسب ما قالت نائبة رئيس برلمان أوكرانيا يلينا كوندراتيوك.

وتعليقا على المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية حول كيفية استعداد طالبات المعاهد العسكرية للمشاركة في استعراض يوم الاستقلال، انتقدت كوندراتيوك، مع عشرات من البرلمانيين، مشاركة الطالبات في تدريب النظام المنظم وهن بأحذية ذات كعوب عالية.

وترى البرلمانية أن هذا التصرف، الذي عرض على موقع وزارة الدفاع، يدل على انعدام الذوق والسلوك الفظ.

وقالت: “السيد وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران، هل تعتبر أن ذلك يقرب جيشنا من معايير الناتو؟ اعتبروا هذا بمثابة طلب مفتوح من جانبنا بخصوص إجراء تحقيق داخلي، وإبلاغ الجمهور بمن اتخذ هذا القرار، ومقدار الأموال التي تم إنفاقها على شراء هذه الأحذية من ضرائبنا ومن سيتحمل المسؤولية عن ذلك”.

ووصف البرلمانيون استخدام الطالبات العسكريات، لأحذية يبلغ ارتفاع كعبها ستة سنتيمترات خلال مسيرة النظام المنظم، بأنه عبارة عن “تحويل النساء إلى دمى كرنفال” لإرضاء الناتو، كما أكدوا أن مثل هذا الزي لا يفي بمعايير الحلف، وهو غير مقبول خلال الاستعراض بمناسبة عيد الاستقلال الذي سيحتفل به في 24 أغسطس.

يوم أمس نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لتدريبات طالبات المعاهد العسكرية الأوكرانية للمشاركة في استعراض يوم الاستقلال. وفيها ظهرت الطالبات بالزي العسكري والأحذية ذات الكعب العالي، بحسب وكالة “تاس”.

Подготовка к параду началась! Кстати… Понятия не имею, как ЭТО комментировать. pic.twitter.com/ow5vtJZwsf — Alex Petrov (@Punisher_Cat) July 1, 2021