نواب الصومال يتبرّعون بـ 20% من رواتبهم إلى متضرري زلزال تركيا

صوّت مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الأولى للبرلمان)، لصالح قرار بالتبرع بنسبة 20 بالمئة من رواتب نواب المجلس لإغاثة متضرري الزلزال في تركيا.

وقال عبد الله عمر ابشرو، النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب، الذي ترأس جلسة مجلس الشعب في العاصمة مقديشو، أمس السبت، إن “أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة صوتوا لصالح التبرع بـ 20 بالمئة من رواتب نواب المجلس لصندوق الإغاثة لدعم منكوبي زلزال تركيا”.

وحضر الجلسة 150 عضوًا من أصل 275 عدد أعضاء مجلس الشعب، وجميعهم صوتوا لصالح القرار.

من جانبه، قال النائب محمد أحمد بيري، في كلمة له خلال الجلسة، إنه “يوم عظيم بالنسبة لنا كالصوماليين يوم رد الجميل لأشقائنا الأتراك الذين قدموا لنا كثيرا للخروج من أزماتنا”.

وفي سياق متصل، أعلنت بلدية مقديشو التبرع بمبلغ 250 ألف دولار لصالح المتضررين من زلزال تركيا، فيما أعلنت مجموعة شركة “دهب شبيل” المحلية التبرع بـ 200 ألف دولار لصالح صندوق الإغاثة الصومالي لدعم منكوبي زلزال تركيا.

والأربعاء، أعلن الصومال تشكيل لجنة حكومية لدعم متضرري زلزال تركيا تضم وزراء وعلماء دين.

ووفق وزير العدل الصومالي، فإن اللجنة الوطنية ستعلن الاثنين المقبل، حصيلة حملة التبرعات للمشاركة في الجهود الدولية لدعم المتضررين من الزلزال.