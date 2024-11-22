الجمعة 20 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 22 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات أوبك+

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2024 3:12 مساءً
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

A A A
طباعة المقال

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا وأوبك، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول أوبك+ والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو إن دول أوبك+، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك “بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول أوبك+ والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في أوبك+”.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر كانون الأول.

وقال محللون ومصادر إن أوبك+ لن تكون لديها مجال كبير للمناورة بشأن سياسة النفط عندما تجتمع، مشيرين إلى أن زيادة الإنتاج ستمثل مخاطر بسبب ضعف الطلب، كما أنه من الصعب إجراء المزيد من الخفض في المعروض لأن بعض الأعضاء يريدون زيادة الإنتاج.

وكانت أوبك+ تخطط للتراجع بشكل تدريجي عن تخفيضات الإنتاج من خلال زيادات صغيرة على مدى عدة أشهر خلال العامين الحالي والمقبل، لكن تباطؤ الطلب في الصين والعالم، وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة، ألقى بظلاله على تلك الترتيبات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل
بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي الشريف برفقة آلاف المستوطنين
علم اميركا
السفارة الأمريكية في لندن تستأنف عملها بعد إزالة طرد مريب
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت
صحف إسرائيلية: نتنياهو أصبح زعيما منبوذا وتحول مع غالانت إلى سجينين

الأكثر قراءة

فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
غارات عنيفة على الضاحية
الحرب على لبنان
صحيفة إسرائيلية تكشف لماذا أوقف الجيش الاسرائيلي قصف الضاحية؟
الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ
الحرب على لبنان
دخل لفحص موقع أثري.. باحث إسرائيلي يقتل في معركة جنوب لبنان