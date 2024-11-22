نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات أوبك+

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا وأوبك، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول أوبك+ والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو إن دول أوبك+، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك “بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول أوبك+ والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في أوبك+”.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر كانون الأول.

وقال محللون ومصادر إن أوبك+ لن تكون لديها مجال كبير للمناورة بشأن سياسة النفط عندما تجتمع، مشيرين إلى أن زيادة الإنتاج ستمثل مخاطر بسبب ضعف الطلب، كما أنه من الصعب إجراء المزيد من الخفض في المعروض لأن بعض الأعضاء يريدون زيادة الإنتاج.

وكانت أوبك+ تخطط للتراجع بشكل تدريجي عن تخفيضات الإنتاج من خلال زيادات صغيرة على مدى عدة أشهر خلال العامين الحالي والمقبل، لكن تباطؤ الطلب في الصين والعالم، وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة، ألقى بظلاله على تلك الترتيبات.