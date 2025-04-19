نيجيريا.. مقتل 17 على الأقل في هجوم يشتبه أن نفذه رعاة

قالت الشرطة في نيجيريا إن 17 شخصا على الأقل قتلوا عندما هاجم من يعتقد أنهم رعاة ماشية سكانا محليين في ولاية بينو بوسط البلاد يوم الخميس، وسط تجدد الاشتباكات الدامية بين المزارعين والرعاة.

وأدت اشتباكات على مدى سنوات إلى تعطيل إمدادات الغذاء من شمال وسط نيجيريا، وهي منطقة زراعية مهمة.

وجاءت الهجمات الأحدث بعد يومين من مقتل 11 شخصا في منطقة أوتوكبو في بينو وبعد أسبوع واحد فقط من هجوم مسلحين على قرى وقتلهم أكثر من 50 شخصا في ولاية بلاتو.

وذكرت شركة إس.بي.إم إنتلجنس للأبحاث أن الاشتباكات أودت منذ 2019 بحياة أكثر من 500 شخص في المنطقة وأجبرت 2.2 مليون شخص على مغادرة منازلهم.

وأوضحت الشرطة أن مجموعة منفصلة يشتبه في أنهم رعاة أطلقت النار وقتلت خمسة مزارعين في أنحاء جباجير في منطقة أوكوم، في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، سيويزي أنيني في بيان إن المهاجمين أطلقوا النار بينما كانت الشرطة تتقدم لمواجهتهم.

وذكرت الشرطة أنه بينما كان قوات الأمن تتصدى للمهاجمين في أوكوم، قُتل 12 شخصا آخرين في هجوم آخر في منطقة مجلس لوجو المحلي، على بعد نحو 70 كيلومترا.