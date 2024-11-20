نيجيريا.. مقتل 50 متمرداً على الأقل واختفاء 7 من أفراد الأمن

قال متحدث باسم هيئة معنية بحماية منشآت البنية التحتية في نيجيريا إن 50 على الأقل من مقاتلي جماعة بوكو حرام قتلوا أمس الثلاثاء 19\11\2024 واختفى سبعة من أفراد الأمن بعد هجوم استهدف دورية تراقب منشآت شبكة الكهرباء في البلاد.

وأوهنت عمليات للجيش وتناحر داخلي قوة جماعة بوكو حرام التي تواصل تمردا منذ 15 عاما يتركز بشكل أساسي في شمال شرق البلاد، لكن الجماعة لا تزال تشكل خطرا نظرا لأنها تنفذ هجمات قاتلة على المدنيين وعلى أهداف حكومية.

وقال باباوالي أفولابي المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني النيجيرية، وهي وكالة حكومية أنشئت لحماية البنية التحتية، إن عناصر الأمن تعرضوا لكمين من نحو 200 مقاتل من بوكو حرام خلال دورية الحراسة.

وأضاف أن أكثر من 50 متمردا قتلوا في المواجهة مع الأمن، كما اختفى سبعة من أفراد الأمن ولا تزال جهود البحث عنهم في الأدغال جارية. وقال إن “عددا قليلا آخر” من أفراد الأمن أصيبوا.

ويتركز نشاط بوكو حرام في شمال شرق البلاد، لكن السلطات النيجيرية تقول إن الجماعة لديها خلايا في ولاية النيجر ذات الأغلبية المسلمة ونفذت سابقا هناك هجمات ضد الجيش والمدنيين.

وفيما يتعلق بهجوم منفصل بولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، قال متحدث عسكري إن مهاجمين يشتبه بأنهم متمردون قتلوا خمسة جنود يوم السبت الماضي.