نيران الحرب في الضفة الغربية.. إصابة 7 جنود إسرائيليين وعمليات نوعية للقسام

أدى هجوم مسلح نفذه شاب فلسطيني على حافلة تقل جنوداً إسرائيليين غرب رام الله إلى إصابة 7 جنود، جروح اثنين من الجنود المصابين خطيرة، فيما استشهد منفذ العملية.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية مقتل الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين، بعد عملية تمشيط بالطائرات الحربية استمرت نحو ساعة للبحث عنه وتبادل إطلاق النار، دون تقديم معلومات عن هوية المنفذ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان فلسطينيون أن قوات جيش الاحتلال أخلت مصابين من المكان.

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية، تنفيذ عدة عمليات صباح الجمعة 22-3-2024 في الضفة الغربية.

وأشارت الكتائب إلى عناصرها تصدوا لاقتحامات العدو في مخيم نور شمس بطولكرم وطوباس ومخيم عقبة جبر بأريحا.

كما أعلنت كتائب القسام عن استهداف عدد من الآليات بعبوات ناسف، إضافة لتنفيذ عمليات إطلاق نار استهدفت حشوداً للعدو ومواقع مستحدثة شمال ووسط الضفة.

وبالتزامن، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عرابة جنوب مدينة جنين وبلدة علار شمال طولكرم شمالي الضفة أيضا.

وفي جنوبي الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل، بحسب مراسل الجزيرة.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حاجز شعفاط، وأظهرت مقاطع مصورة استخدام الشبان الألعاب النارية في مواجهة جنود الاحتلال.