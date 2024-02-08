نيكاراجوا طلبت الانضمام لجنوب أفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل

طلبت نيكاراجوا الانضمام لجنوب أفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل، وفق وكالة رويترز.

وقالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إن نيكاراجوا تقدمت بطلب إلى المحكمة للانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها التي رفعتها على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية.

وذكرت المحكمة في بيان أن نيكاراجوا تعد سلوك إسرائيل “انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

ودُعيت جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات كتابية حول طلب نيكاراجوا الإذن لها بالتدخل كطرف في الدعوى.

لكن على مدى التاريخ لم توافق المحكمة إلا في حالات نادرة على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراجوا.

وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أيا منها لم تفعل ذلك بصورة رسمية إلا نيكاراجوا.

ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر كانون الأول 2023 دعوى إبادة جماعية على إسرائيل تعلن فيها أن إسرائيل تنتهك في حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948.

وأمرت المحكمة الشهر الماضي إسرائيل بمنع أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد لمساعدة المدنيين، إلا أنها لم تأمر بوقف القتال الذي طلبته جنوب أفريقيا.