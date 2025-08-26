الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
"نيكاي" يلامس أدنى مستوى في أسبوعين

منذ 36 دقيقة
شاشات تعرض متوسط سعر سهم مؤشر نيكاي الياباني وسعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بعد الاحتفال بالعام الجديد. رويترز

انخفض المؤشر نيكاي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين الثلاثاء مع ارتفاع الين بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر نيكاي 1.4 في المئة إلى 42215.57 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 12 أغسطس/ آب.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.19 في المئة إلى 3068.57 نقطة.

وارتفع الين بنحو 0.4 في المئة إلى 147 يناً مقابل الدولار بعد أن اتخذ ترامب إجراء غير مسبوق بإقالة ليزا كوك بسبب ما أثير عن مخالفات تتعلق برهنين عقاريين.

وانخفضت أسهم تويوتا موتور 1.26 في المئة وهوندا موتور 2.12 في المئة.

وخسر سهم شركة فاست ريتيلنج اثنين في المئة، فيما تراجعت شركتا أدفانتست وطوكيو إلكترون الرائدتان في قطاع الرقائق 1.15 في المئة و0.3 في المئة على الترتيب.

