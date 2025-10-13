الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
نيكولا ساركوزي يبدأ عقوبة السجن 5 سنوات في 21 أكتوبر

منذ 60 دقيقة
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

أفادت قناة (آر.تي.إل)، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيبدأ في 21 أكتوبر تشرين الأول تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.

ويشكّل هذا الحكم انتكاسة كبيرة للسياسي المحافظ الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012، إذ قال القضاة إن قرارهم أخذ في الاعتبار “الخطورة الاستثنائية” للقضية.

وأُدين ساركوزي بالتآمر الجنائي على خلفية جهود قام بها مساعدون مقربون له للحصول على أموال لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007 من ليبيا خلال حكم معمر القذافي.

    المصدر :
  • رويترز

