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نيكي الياباني يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر مدعوما بآمال إبرام اتفاقات تجارية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 18 - أبريل - 2025 7:11 صباحًا
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضاً

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يتجه المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، وسط تفاؤل المستثمرين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون قادرا على التوصل لاتفاقات تجارية مع بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لبلاده بما في ذلك اليابان.

ولامس المؤشر نيكي أعلى مستوى في أسبوعين عند 34651.91 قبل أن ينهي الجلسة الصباحية مرتفعا 0.6 بالمئة عند 34583.29 رغم ضعف التداولات إلى حد ما بسبب عطلات عيد القيامة في معظم الأسواق الأخرى.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.

ويتجه نيكي للصعود ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أكبر ارتفاع منذ 20 يناير كانون الثاني ومنهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.

وعبر ترامب وحليفته المقربة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس الخميس عن تفاؤلهما بشأن حل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما أشار ترامب إلى احتمال إنهاء فرض الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين.

    المصدر :
  • رويترز

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